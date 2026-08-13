Политолог раскрыл истинную причину ухода Левитт из Белого дома

Причины неожиданного ухода Каролин Левит с должности пресс-секретаря Белого дома и общий тренд на увольнение чиновников из администрации Дональда Трампа в беседе с aif.ru объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Белый дом сталкивается с серьезными внутренними расколами, из-за которых многие члены изначальной команды, включая Илона Маска, были вытеснены конкурентами. Кроме того, соратники Трампа осознают, что до выборов в Конгресс остается все меньше времени, а рейтинги республиканцев упали до исторического минимума.

Трамп: Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

Дудаков обратил внимание, что текущие показатели одобрения самого американского лидера находятся на катастрофически низком уровне в районе 30%. В таких условиях демократы имеют высокие шансы на победу, что позволит им инициировать масштабные расследования в отношении нынешней администрации, в том числе по фактам инсайдерской торговли.

Политолог отметил, что чиновники предчувствуют скорые проблемы и стараются заранее покинуть свои посты, чтобы избежать унизительных слушаний и дачи показаний. Именно этот страх перед грядущими разбирательствами, по мнению эксперта, и демонстрирует фактический полураспад команды нынешнего президента.

Между тем сам Трамп допустил, что может стать последним президентом-республиканцем в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
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