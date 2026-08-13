Политолог раскрыл истинную причину ухода Левитт из Белого дома

Причины неожиданного ухода Каролин Левит с должности пресс-секретаря Белого дома и общий тренд на увольнение чиновников из администрации Дональда Трампа в беседе с aif.ru объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Белый дом сталкивается с серьезными внутренними расколами, из-за которых многие члены изначальной команды, включая Илона Маска, были вытеснены конкурентами. Кроме того, соратники Трампа осознают, что до выборов в Конгресс остается все меньше времени, а рейтинги республиканцев упали до исторического минимума.