Страны ЕС попросили Бразилию организовать переговоры с Россией

Страны Западной Европы обращаются к Бразилии с просьбами помочь в организации диалога с Россией. Об этом на слушаниях в парламентской комиссии заявил специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим, сообщает РБК.

Дипломат отметил, что послы и министры европейских государств видят в Бразилии одну из немногих стран, сохраняющих рабочие контакты как с Москвой, так и с Западом. Именно поэтому они просят бразильскую сторону выступить посредником в текущих геополитических вопросах.