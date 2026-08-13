Страны ЕС попросили Бразилию организовать переговоры с Россией

Страны Западной Европы обращаются к Бразилии с просьбами помочь в организации диалога с Россией. Об этом на слушаниях в парламентской комиссии заявил специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим, сообщает РБК.

Дипломат отметил, что послы и министры европейских государств видят в Бразилии одну из немногих стран, сохраняющих рабочие контакты как с Москвой, так и с Западом. Именно поэтому они просят бразильскую сторону выступить посредником в текущих геополитических вопросах.

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Аморим подчеркнул, что Бразилия твердо придерживается принципов многополярного мира. Советник президента уточнил, что республика не намерена автоматически присоединяться к каким-либо политическим или военным блокам.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев ранее заявил, что Россия приветствует любые инициативы, которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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