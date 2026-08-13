Психолог объяснила, как молодежи не остаться без работы в эпоху ИИ

В условиях активного развития нейросетей молодежи стоит обратить внимание на производственные специальности, чтобы избежать безработицы. Об этом NEWS.ru рассказала психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен, комментируя данные Международной организации труда о 67 млн человек, искавших работу по итогам 2025 года.

Эксперт отметила, что искусственный интеллект забирает на себя рутинные задачи, а работодатели больше не готовы инвестировать в долгое обучение новичков. При этом 70% молодых людей хотят работать в офисе, хотя 80% стартовых вакансий сосредоточено на производстве, складах и в логистике.

Психолог дала советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

По словам Шегрен, освоение рабочих профессий, таких как сварщики, электрики и строители, гарантирует стабильный высокий доход, а компании охотно берут таких специалистов и обучают их на месте. Бесконечная рассылка резюме на одни и те же офисные позиции перестала работать.

Психолог также посоветовала не конкурировать с ИИ, а сделать его своим инструментом, поскольку число вакансий с требованием ИИ-компетенций выросло почти на 50%. Для усиления резюме она рекомендовала указывать участие в хакатонах, волонтерство, пет-проекты и олимпиады.

Между тем с возрастом россияне все реже решаются на смену профессии, и это справедливо как для мужчин, так и для женщин, заявил в беседе с НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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