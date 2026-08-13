Психолог объяснила, как молодежи не остаться без работы в эпоху ИИ

По словам Шегрен, освоение рабочих профессий, таких как сварщики, электрики и строители, гарантирует стабильный высокий доход, а компании охотно берут таких специалистов и обучают их на месте. Бесконечная рассылка резюме на одни и те же офисные позиции перестала работать.

Психолог также посоветовала не конкурировать с ИИ, а сделать его своим инструментом, поскольку число вакансий с требованием ИИ-компетенций выросло почти на 50%. Для усиления резюме она рекомендовала указывать участие в хакатонах, волонтерство, пет-проекты и олимпиады.

Между тем с возрастом россияне все реже решаются на смену профессии, и это справедливо как для мужчин, так и для женщин, заявил в беседе с НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

