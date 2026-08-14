Советница Путина предложила лишить россиян голливудского кино

Российским властям следует взять под контроль так называемый теневой прокат иностранного кино из-за опасности показа россиянам «клеветнических» фильмов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление советника президента России Елены Ямпольской.

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«Невозможно четко отследить, что именно [в таком формате] демонстрируется — «Человек-паук» это или что-то гораздо более опасное, потому что, к сожалению, наши «партнеры» в кавычках снимают самые разные фильмы, в том числе и совершенно клеветнические», — заявила она.

Ямпольская указала, что власти «не может не тревожить» тот факт, что голливудские релизы выходят в кинотеатрах в рамках предсеансного обслуживания и без прокатного удостоверения. «Для меня совершенно очевидно, что решение [о сворачивании теневого проката] пора принимать», — отметила советник.

Отказ от теневого кинопроката и предсеансного обслуживания не оправдал финансовые ожидания кинотеатров, однако в отрасли эту тенденцию связывают со спадом посещаемости кинотеатров после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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