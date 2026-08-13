Певец Незванов подал иск к Шаману на 100 тысяч рублей

Певец Александр Незванов подал иск к заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Шаману), с требованием взыскать 100 тысяч рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По данным СМИ, претензии истца связаны с тем, что Шаман в 2026 году якобы незаконно использовал название его песни «Россия Мама», которая была выпущена в 2023 году.