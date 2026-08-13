Певец Незванов подал иск к Шаману на 100 тысяч рублей
Певец Александр Незванов подал иск к заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Шаману), с требованием взыскать 100 тысяч рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным СМИ, претензии истца связаны с тем, что Шаман в 2026 году якобы незаконно использовал название его песни «Россия Мама», которая была выпущена в 2023 году.
Ранее Незванов уже подавал иски к Надежде Кадышевой и театру «Золотое кольцо» на 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав. Однако суд вернул эти заявления заявителю, так как в них отсутствовали данные истца, обстоятельства спора и ссылки на нормативные акты.
При этом сам Незванов пока не может похвастаться широкой популярностью. Согласно открытым данным «Яндекс Музыки», ежемесячная аудитория его треков составляет всего 636 слушателей.
Народный артист России Игорь Бутман ранее рассказал, что к своему 65-летнему юбилею готовит новую совместную премьеру с Ярославом Дроновым, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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