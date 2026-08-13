В отправленных бойцам СВО консервах нашли массу нарушений ГОСТа

В рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольствия для Минобороны была проведена первая экспертиза мясных консервов, отправленных в зону специальной военной операции. Исследование подтвердило низкое качество продукции и выявило массу грубых нарушений действующего ГОСТа, пишут «Известия».

Специалисты ВНИИ мясной промышленности изучили содержимое банок «Ветчины классической» производства подмосковного МПК «Селятино», которые сотнями тонн поставлялись на фронт компанией «Нармяспром». Выяснилось, что массовая доля белка в тушенке составляет лишь 9,8% при минимально необходимых 12%, а вместо требуемого цельного куска мяса в банке обнаружились лишь обрезки свиных шкур с запрещенными добавками. Собеседник издания отметил, что в этой продукции «есть все, кроме мяса».