В Кремле высказались о возможном «воздушном перемирии» с Украиной
Конкретики насчет возможного «воздушного перемирия» с Украиной нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США может быть рассмотрена инициатива о «воздушном перемирии».
Как отметил Песков, это лишь «измышления» СМИ. По словам представителя Кремля, конкретики на этот счет нет.
«Какой-либо конкретики насчет... новых формул или предложений тоже нет», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Зеленский выразил готовность прибыть в США для подписания мирного соглашения с РФ, если это произойдет.
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