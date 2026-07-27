В Кремле высказались о возможном «воздушном перемирии» с Украиной

Конкретики насчет возможного «воздушного перемирия» с Украиной нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США может быть рассмотрена инициатива о «воздушном перемирии».

Как отметил Песков, это лишь «измышления» СМИ. По словам представителя Кремля, конкретики на этот счет нет.

«Какой-либо конкретики насчет... новых формул или предложений тоже нет», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Зеленский выразил готовность прибыть в США для подписания мирного соглашения с РФ, если это произойдет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры