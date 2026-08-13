Порядок заправки бензином «чет-нечет» вводят в Калужской области

В Калужской области с 15 августа вводится порядок отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным дням месяца. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил в своем канале на платформе «Макс»

Согласно новым правилам, по четным числам смогут заправляться автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не коснутся дизельного топлива, а также автозаправок, расположенных на трассах.