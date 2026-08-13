Порядок заправки бензином «чет-нечет» вводят в Калужской области
В Калужской области с 15 августа вводится порядок отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным дням месяца. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил в своем канале на платформе «Макс»
Согласно новым правилам, по четным числам смогут заправляться автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не коснутся дизельного топлива, а также автозаправок, расположенных на трассах.
Глава региона подчеркнул, что топливо будут отпускать исключительно в бак автомобиля, а компании продлят действующие лимиты продаж. Для удобства водителей продолжает работу региональный геопортал с информацией о наличии горючего, а власти параллельно ведут переговоры с крупными топливными компаниями об увеличении поставок.
Шапша пояснил, что эта мера поможет автовладельцам спланировать поездки и снизить нагрузку на станции. По его словам, после первых сбоев ситуацию удалось быстро стабилизировать, однако сейчас на топливном рынке вновь возникли осложнения и на заправках выстроились длинные очереди.
На этой неделе в ряде регионов России вновь появились проблемы с автомобильным топливом и режим «чет-нечет» также ранее ввели на АЗС в Липецкой области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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