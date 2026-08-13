Иран готовит «войну доказательств» против США из-за фосфорных бомб

Вместо военного ответа на бомбардировки Тегеран решил собрать доказательную базу по применению американцами белого фосфора и передать ее в международные организации. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Иранские власти утверждают, что при ударе по городу Рамельде использовались боеприпасы, вызывающие тяжелейшие ожоги и хронические раны. Тегеран не стал спорить о легальности самого оружия, а сместил фокус на факт поражения гражданских районов и масштаб сопутствующего ущерба.