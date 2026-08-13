Иран готовит «войну доказательств» против США из-за фосфорных бомб
Вместо военного ответа на бомбардировки Тегеран решил собрать доказательную базу по применению американцами белого фосфора и передать ее в международные организации. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.
Иранские власти утверждают, что при ударе по городу Рамельде использовались боеприпасы, вызывающие тяжелейшие ожоги и хронические раны. Тегеран не стал спорить о легальности самого оружия, а сместил фокус на факт поражения гражданских районов и масштаб сопутствующего ущерба.
Подготовленные материалы, включая образцы шрапнели и медицинские документы, планируется передать в ООН, Красный Крест и независимые лаборатории. По мнению аналитиков, такая «война доказательств» способна нанести по репутации Вашингтона удар, сопоставимый с ракетным залпом.
Эксперты отмечают, что если подтвердится использование фосфора как зажигательного оружия по гражданским объектам, это станет прямым нарушением международных конвенций. При этом подчеркивается, что представленные Ираном улики еще должны пройти независимую проверку сторонними структурами.
В Тегеране также заявили, что утверждения Вашингтона о контроле над Ормузским проливом являются «ложью и вымыслом», которые свидетельствуют «отчаяние и беспомощность американской армии», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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