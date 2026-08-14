Гимнастка Мельникова завоевала «золото» на чемпионате Европы
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Загребе, сообщает РИА Новости.
В сумме за четыре снаряда спортсменка набрала 55,932 балла. Еще одна представительница РФ Анна Калмыкова завоевала «бронзу» с 54,632 балла. Третьей стала Елена Колас из Франции (53,966).
Ранее Мельниковой повысили оценку за вольные упражнения на чемпионате Европы после протеста тренерского штаба.
Год назад Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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