Гимнастка Мельникова завоевала «золото» на чемпионате Европы

В сумме за четыре снаряда спортсменка набрала 55,932 балла. Еще одна представительница РФ Анна Калмыкова завоевала «бронзу» с 54,632 балла. Третьей стала Елена Колас из Франции (53,966).

Ранее Мельниковой повысили оценку за вольные упражнения на чемпионате Европы после протеста тренерского штаба.

Год назад Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

