СМИ: Украина потрясена из-за решения Вашингтона приостановить все программы помощи
30 января 202505:01
Украинские власти потрясены из-за решения американской администрации приостановить все программы внешней помощи, сообщает Guardian.
По данным издания, целый ряд проектов был остановлен в одночасье. Попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты США.
Ранее стало известно, что американское Агентство по международному развитию (USAID) приостановило проекты по оказанию помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru