В Конгрессе США заявили, что американцы приветствуют приостановку помощи Украине
27 января 202501:37
Граждане США приветствуют решение администрации Дональда Трампа приостановить помощь другим странам, сообщила социальной сети X член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.
«Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — заявила она.
Ранее стало известно, что американское Агентство по международному развитию (USAID) приостановило проекты по оказанию помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru