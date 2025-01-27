В Конгрессе США заявили, что американцы приветствуют приостановку помощи Украине

Граждане США приветствуют решение администрации Дональда Трампа приостановить помощь другим странам, сообщила социальной сети X член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.

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«Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — заявила она.

Ранее стало известно, что американское Агентство по международному развитию (USAID) приостановило проекты по оказанию помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампСША

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