СМИ: USAID заморозило проекты по поддержке Украины

Американское Агентство по международному развитию (USAID) приостановило проекты по оказанию помощи Украине. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней

По данным агентства, USAID заморозило в том числе помощь Киеву в области здравоохранения, включая вакцинацию детей, и поддержку школ.

Ранее СМИ сообщили, что американский госсекретарь Марко Рубио решил приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Сотрудникам Госдепартамента предписали издать соответствующие распоряжения почти по всем действующим грантам на зарубежную помощь. В то же время меры не коснулись программ военного финансирования для Израиля и Египта.

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ФОТО: РИА Новости
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