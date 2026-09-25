Несдержанность Зеленского перессорила Южную Корею с КНДР и Россией
Ситуация с передачей северокорейских пленных Сеулу обнуляет посреднические амбиции Южной Кореи, заявил НСН Александр Жебин.
Спровоцированный Киевом скандал из-за обнародования информации о передаче Южной Корее северокорейских военнопленных может грозить обострением отношений Сеула не только с КНДР, но и с Россией, заявил НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён жестко высказался о Владимире Зеленском из-за нарушения украинским лидером договоренности о неразглашении информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Он назвал «убийцами или предателями» людей, которые «ставят под угрозу человеческие жизни, национальные интересы и безопасность ради мелкой личной выгоды», намекая на президента Украины. Жебин отметил, что эта ситуация грозит расшатыванию кризиса в отношениях Южной Кореи не только с КНДР, но и с Россией.
«Этот шаг скажется крайне отрицательно на отношениях между корейским Севером и Югом и на отношениях Южной Кореи с Россией. Все же эти военнопленные попали в плен на территории России, на территории Курской области, которую они помогали освобождать от банд украинских боевиков. И такой шаг Южной Кореи, конечно, может быть расценен, как крайне недружественный, и в Москве. Что касается отношений с Севером и Югом, то передача военных, тем более еще больше усугубит те враждебные отношения, которые сейчас существуют между республиками. И это ни в коей мере не будет способствовать нормализации обстановки и между двумя странами, и в целом на полуострове», — объяснил он.
Кроме того, это ситуация значительно ударит и по политическим позициям непосредственно южнокорейского лидера, добавил собеседник НСН.
«Для Ли Чжэ Мёна этот шаг ничего хорошего не принесет в плане его посреднических усилий, которые он якобы пытается оказать для налаживания диалога между США и КНДР. Я думаю, северокорейцы будут с известным презрением отвергать любые попытки Южной Кореи сыграть какую-то роль в таком диалоге. У них есть уже прямые контакты с США, у них было два саммита и еще одна встреча. Так что Пхеньяну посредничество Сеула в этом деле не нужно. А попытки Сеула таким образом как-то повысить свою значимость вызывают в Пхеньяне лишь усмешку и презрение. В такой обстановке вымогательство военнопленных Южной Кореей тем более не пройдет», — поделился мнением Жебин.
Ранее Александр Жебин объяснял НСН, почему для Северной Кореи и США сейчас важны прямые контакты.
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