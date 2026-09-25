Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён жестко высказался о Владимире Зеленском из-за нарушения украинским лидером договоренности о неразглашении информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Он назвал «убийцами или предателями» людей, которые «ставят под угрозу человеческие жизни, национальные интересы и безопасность ради мелкой личной выгоды», намекая на президента Украины. Жебин отметил, что эта ситуация грозит расшатыванию кризиса в отношениях Южной Кореи не только с КНДР, но и с Россией.

«Этот шаг скажется крайне отрицательно на отношениях между корейским Севером и Югом и на отношениях Южной Кореи с Россией. Все же эти военнопленные попали в плен на территории России, на территории Курской области, которую они помогали освобождать от банд украинских боевиков. И такой шаг Южной Кореи, конечно, может быть расценен, как крайне недружественный, и в Москве. Что касается отношений с Севером и Югом, то передача военных, тем более еще больше усугубит те враждебные отношения, которые сейчас существуют между республиками. И это ни в коей мере не будет способствовать нормализации обстановки и между двумя странами, и в целом на полуострове», — объяснил он.