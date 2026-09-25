Миронов заявил, что намерен продолжить руководить фракцией «Справедливая Россия»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что планирует продолжить руководить фракцией партии в Госдуме.

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Также он рассказал, что будет рекомендовать Александра Бабакова на пост первого замруководителя фракции, а также на пост вице-спикера Госдумы.

Политик отметил, что эти и другие важные вопросы, в том числе итоги выборов, он намерен обсудить с соратниками по видеосвязи.

Ранее руководитель департамента по работе с регионами КГ «Полилог» Ирина Вырыпаева предположила, что сокращение поддержки «Справедливой России» на выборах в Госдуму может быть связано в недостаточно отчётливом позиционировании партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:Справедливая РоссияГосдумаСергей Миронов

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