Миронов заявил, что намерен продолжить руководить фракцией «Справедливая Россия»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что планирует продолжить руководить фракцией партии в Госдуме.
Также он рассказал, что будет рекомендовать Александра Бабакова на пост первого замруководителя фракции, а также на пост вице-спикера Госдумы.
Политик отметил, что эти и другие важные вопросы, в том числе итоги выборов, он намерен обсудить с соратниками по видеосвязи.
Ранее руководитель департамента по работе с регионами КГ «Полилог» Ирина Вырыпаева предположила, что сокращение поддержки «Справедливой России» на выборах в Госдуму может быть связано в недостаточно отчётливом позиционировании партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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