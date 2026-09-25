В столкновении с медведем можно использовать перцовый баллончик, петарду и свисток, тогда шансы выжить повысятся, рассказал НСН доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин.

В России началось нашествие медведей-людоедов – только в Красноярском крае их стало больше в 2,5 раза за год. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и провел обыски в местном Минприроды, чтобы выяснить, почему чиновники не отрегулировали популяцию и не реагировали на жалобы. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Кудактин заверил, что проблеме уже много лет.