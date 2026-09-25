«Секунда – и все»: Ученый дал совет, как выжить в схватке с медведем

Надо иметь с собой пиротехнику, перцовый баллончик, который можно распылить, а также полицейский свисток, заявил НСН Анатолий Кудактин.

В столкновении с медведем можно использовать перцовый баллончик, петарду и свисток, тогда шансы выжить повысятся, рассказал НСН доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин.

В России началось нашествие медведей-людоедов только в Красноярском крае их стало больше в 2,5 раза за год. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и провел обыски в местном Минприроды, чтобы выяснить, почему чиновники не отрегулировали популяцию и не реагировали на жалобы. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Кудактин заверил, что проблеме уже много лет.

«Осада людоедов!»: Россияне не могут спастись от медведей-убийц
«Ученые все десятилетие говорят, что медведей надо сделать охотничьим видом и снять все ограничения на его добычу. А в некоторых районах за это уже платят денежную премию – в Красноярске, Омске, на Камчатке. Медведи не боятся людей, потому что никто их не стреляет, а в городах для них большое количество приманок – мусор, какая-то пища недоеденная, а некоторые вообще умудряются по дороге ехать, заметить животное и кинуть ему еду. Они утратили страх. К тому же внешне безобидного медведя никак не отличить от того, кто явно опасен. Никаких эмоций на морде нет, он будет вести мирно и спокойно себя, а потом может резко напасть. Этот взрыв идет мгновенно, секунда – и все. Он идет спокойно как плюшевая игрушка, а потом бросается или, наоборот, убегает», – отметил он.

Ученый дал совет, что делать при столкновении с животным.

«Шансы выжить в столкновении с медведем очень высоки, если действовать по инструкции. Надо иметь с собой фальшфейер (ручное пиротехническое устройство, которое горит ярким цветным пламенем и издает громкое шипение – примечание НСН), перцовый баллончик, который можно распылить, полицейский свисток. Главное еще не лезть к животным и не пытаться сделать селфи», – указал он.

Ранее кандидат биологических наук, биолог-охотовед Михаил Кречмар объяснил НСН, почему расширился ареал проживания бурых медведей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЖивотныеДикие ЖивотныеМедведи

Горячие новости

Все новости

партнеры