Глава Волгограда ушел в отставку
Мэр Волгограда Владимир Марченко покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы. Об этом со ссылкой на городской парламент сообщает RT.
«Депутаты приняли добровольное сложение полномочий Владимира Марченко», - говорится в сообщении.
Сам Марченко выразил, что городские власти сохранят преемственность и курс преобразований на благо жителей Волгограда будет продолжен.
Отмечается, что временно исполняющим полномочия главы города будет занимавший должность заммэра Шафран Тепшинов.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опроверг слухи о своей отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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