Глава Волгограда ушел в отставку

Мэр Волгограда Владимир Марченко покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы. Об этом со ссылкой на городской парламент сообщает RT.

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«Депутаты приняли добровольное сложение полномочий Владимира Марченко», - говорится в сообщении.

Сам Марченко выразил, что городские власти сохранят преемственность и курс преобразований на благо жителей Волгограда будет продолжен.

Отмечается, что временно исполняющим полномочия главы города будет занимавший должность заммэра Шафран Тепшинов.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опроверг слухи о своей отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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