СМИ: Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard
13 июня 202303:33
Украинская армия потеряла как минимум половину переданных Финляндией танков Leopard 2, сообщает Helsingin Sanoma.
Финская версия немецких танков имеет противоминный трал, который виден на появившихся в сети кадрах с уничтоженной техникой.
Всего Хельсинки передал Киеву шесть Leopard 2.
Как стало известно ранее, украинские войска за последние несколько дней потеряли 16 боевых машин пехоты Bradley американского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru