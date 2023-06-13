СМИ: Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard

Украинская армия потеряла как минимум половину переданных Финляндией танков Leopard 2, сообщает Helsingin Sanoma.

Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley

Финская версия немецких танков имеет противоминный трал, который виден на появившихся в сети кадрах с уничтоженной техникой.

Всего Хельсинки передал Киеву шесть Leopard 2.

Как стало известно ранее, украинские войска за последние несколько дней потеряли 16 боевых машин пехоты Bradley американского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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