СМИ: Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку
10 марта 202501:02
Киев в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить Вашингтон возобновить разведывательную и военную поддержку, сообщает Financial Times.
Украина будет убеждать американского лидера Дональда Трампа в том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет быстрого завершения военного конфликта.
Ранее стало известно, что делегации США и Украины встретятся в Джидде. Это произойдет в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru