СМИ: Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку

Киев в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить Вашингтон возобновить разведывательную и военную поддержку, сообщает Financial Times.

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Украина будет убеждать американского лидера Дональда Трампа в том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет быстрого завершения военного конфликта.

Ранее стало известно, что делегации США и Украины встретятся в Джидде. Это произойдет в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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