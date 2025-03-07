Саудовская Аравия подтвердила встречу делегаций США и Украины в Джидде
7 марта 202516:00
Делегации США и Украины встретятся в Джидде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Саудовской Аравии.
В ведомстве указали, что встреча американских и украинских представителей состоится «на следующей неделе».
«Королевство продолжает прилагать усилия по достижению прочного мира для прекращения украинского кризиса», - говорится в сообщении.
Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что на встрече США и Украины в Саудовской Аравии планируется обсудить основы мирного соглашения и шестимесячное перемирие, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru