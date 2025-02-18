Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По словам Ушакова, Келлог будет поддерживать контакты с Киевом и Европой, а для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей. Помощник российского президента добавил, что на сегодняшней встрече в Эр-Рияде американская делегация «бегло обозначила» свои подходы по Украине.