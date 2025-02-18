Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По словам Ушакова, Келлог будет поддерживать контакты с Киевом и Европой, а для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей. Помощник российского президента добавил, что на сегодняшней встрече в Эр-Рияде американская делегация «бегло обозначила» свои подходы по Украине.

«Даже Китай»: Какие страны Трамп привлечет к переговорам по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вечером направится на Украину, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявлял, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина

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