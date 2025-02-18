Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
По словам Ушакова, Келлог будет поддерживать контакты с Киевом и Европой, а для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей. Помощник российского президента добавил, что на сегодняшней встрече в Эр-Рияде американская делегация «бегло обозначила» свои подходы по Украине.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вечером направится на Украину, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источник.
Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявлял, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой.
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