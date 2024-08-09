СМИ: Украина попросила США разрешить бить по российским авиабазам

На Украине считают, что это позволит «удержать часть Курской области». В таком случае Украина получит «рычаг давления для переговоров с Россией», заявил неназванный советник Владимира Зеленского.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на текущий момент украинское руководство не видит целесообразности в переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

