СМИ: Украина попросила США разрешить бить по российским авиабазам

Киев пытается добиться разрешения от США на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России на фоне атаки на Курскую область, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник из окружения украинского президента.

Shot: Бойцы ЧВК «Вагнер» находятся под Курском

На Украине считают, что это позволит «удержать часть Курской области». В таком случае Украина получит «рычаг давления для переговоров с Россией», заявил неназванный советник Владимира Зеленского.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на текущий момент украинское руководство не видит целесообразности в переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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