Shot: Бойцы ЧВК «Вагнер» находятся под Курском
9 августа 202400:33
Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск, сообщает Telegram-канал Shot.
Они вступили в бой с Вооруженными силами Украины, которые напали на регион.
С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru