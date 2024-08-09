Shot: Бойцы ЧВК «Вагнер» находятся под Курском

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск, сообщает Telegram-канал Shot.

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Они вступили в бой с Вооруженными силами Украины, которые напали на регион.

С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:ВСУЧВК "Вагнер"Курская Область

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