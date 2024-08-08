Ермак заявил, что Украина не видит смысла в мирных переговорах с Россией

На текущий момент украинское руководство не видит целесообразности в переговорах с Россией. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, власти страны не видят в переговорах результатов, которые могли бы удовлетворить потребности Украины.