Ермак заявил, что Украина не видит смысла в мирных переговорах с Россией

На текущий момент украинское руководство не видит целесообразности в переговорах с Россией. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, власти страны не видят в переговорах результатов, которые могли бы удовлетворить потребности Украины.

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Ермак добавил, что Украина не готова делать территориальные уступки и отвергает возможность заключения новых Минских соглашений.

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский высказывался о необходимости переговоров с Россией, включая возможность контактов с президентом Владимиром Путиным. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также подтвердил эту позицию во время визита в Китай. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока нет ясности по поводу намерений украинской стороны, и требуется время для выяснения конкретных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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