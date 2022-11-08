СМИ: Украина планирует секретную миссию по захвату Крыма
За кулисами боевых действий в Херсоне власти Украины готовят секретную миссию по захвату Крыма, сообщает The Daily Beast.
По данным издания, ей руководит «представитель» Украины в Крыму Тамила Ташева. Она заявила, что ищет помощи в подпольной сети информаторов на полуострове. Ташева отмечает, что Киев сможет захватить Крым к весне или лету 2023 года.
«Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — сказала она.
Основным методом захвата полуострова Ташева назвала политико-дипломатические инструменты, однако не исключила в плане «военных компонентов».
Эксперт американского издания The Hill Уильям Кортни заявил, что планы Украины напасть на Крым обернется для Украины катастрофическими последствиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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