По данным издания, ей руководит «представитель» Украины в Крыму Тамила Ташева. Она заявила, что ищет помощи в подпольной сети информаторов на полуострове. Ташева отмечает, что Киев сможет захватить Крым к весне или лету 2023 года.

«Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — сказала она.

Основным методом захвата полуострова Ташева назвала политико-дипломатические инструменты, однако не исключила в плане «военных компонентов».

Эксперт американского издания The Hill Уильям Кортни заявил, что планы Украины напасть на Крым обернется для Украины катастрофическими последствиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

