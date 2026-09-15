Трамп заявил, что искусственный интеллект не захватит мир

Во время выступления гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга на конференции All-In в Лос-Анджелесе ему позвонил глава Белого дома, слова которого услышали все присутствующие, так как руководитель IT-гиганта тут же включил громкую связь.

«Роботы не захватят весь мир, искусственный интеллект не захватит остальной мир. Всё это обман», - сказал Трамп.

Американский лидер назвал опасения в вопросах искусственного интеллекта «почти заговором» в интересах Китая, развивающего собственные ИИ-технологии. При этом он признал, что нужна определённая осторожность, но без необходимости «тормозить целую отрасль».

Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман выразил надежду, что руководителям крупнейших IT-компаний удастся договориться о регулировании темпов развития ИИ-моделей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

