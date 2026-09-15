Трамп заявил, что искусственный интеллект не захватит мир
Искусственный интеллект не захватит остальной мир. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
Во время выступления гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга на конференции All-In в Лос-Анджелесе ему позвонил глава Белого дома, слова которого услышали все присутствующие, так как руководитель IT-гиганта тут же включил громкую связь.
«Роботы не захватят весь мир, искусственный интеллект не захватит остальной мир. Всё это обман», - сказал Трамп.
Американский лидер назвал опасения в вопросах искусственного интеллекта «почти заговором» в интересах Китая, развивающего собственные ИИ-технологии. При этом он признал, что нужна определённая осторожность, но без необходимости «тормозить целую отрасль».
Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман выразил надежду, что руководителям крупнейших IT-компаний удастся договориться о регулировании темпов развития ИИ-моделей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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