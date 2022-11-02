ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб в Крыму
ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Спецслужба задержала гражданина Украины 1978 года рождения, завербованного украинской Службой безопасности (СБУ). У злоумышленника изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию,схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. По оценкам специалистов, в случае совершения диверсии более 5 тысяч потребителей остались бы без электроснабжения.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ, пишет RT. Проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений на территории России.
Ранее ФСБ задержала четырех сторонников идеологии украинских националистических организаций, готовивших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском крае, напоминает «Свободная пресса».
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