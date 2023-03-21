СМИ: Украина планирует отрезать России наземное сообщение с Крымом
Киев готовит наступление, главной целью которого является прекращение наземного сообщения между Россией и Крымом, сообщает Bild со ссылкой на чиновника НАТО.
По данным издания, основными направлениями предстоящего наступления станут Запорожская область и Луганск.
Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.
До этого экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
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