СМИ: Украина планирует отрезать России наземное сообщение с Крымом

Киев готовит наступление, главной целью которого является прекращение наземного сообщения между Россией и Крымом, сообщает Bild со ссылкой на чиновника НАТО.

Президент Чехии заявил, что у Киева есть лишь одна попытка на контрнаступление

По данным издания, основными направлениями предстоящего наступления станут Запорожская область и Луганск.

Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.

До этого экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: РИА Новости
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