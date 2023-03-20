Президент Чехии заявил, что у Киева есть лишь одна попытка на контрнаступление

«Поэтому, если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее», — отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По мнению чешского президента, контрнаступление Киева должно состояться в ближайшие месяцы, указывает телеканал «360». Как отметил Павел, в дальнейшем Украине будет непросто получить помощь из-за истощения от конфликта, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, президент Чехии спрогнозировал, что США в следующем году могут потерять интерес к спонсированию украинских властей. Вслед за Вашингтоном уровень помощи Киеву снизят и страны Европы.

