Президент Чехии заявил, что у Киева есть лишь одна попытка на контрнаступление
Киев имеет только одну попытку на проведение крупного контрнаступления в этом году. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
«Поэтому, если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее», — отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По мнению чешского президента, контрнаступление Киева должно состояться в ближайшие месяцы, указывает телеканал «360». Как отметил Павел, в дальнейшем Украине будет непросто получить помощь из-за истощения от конфликта, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, президент Чехии спрогнозировал, что США в следующем году могут потерять интерес к спонсированию украинских властей. Вслед за Вашингтоном уровень помощи Киеву снизят и страны Европы.
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