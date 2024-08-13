СМИ: Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области

Британские власти не давали Украине разрешение на применение своих ракет Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegraph.

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Издание пишет, что позиция Лондона не изменилась. Представитель правительства Великобритании при этом указал, что предоставляется военная помощь для поддержки права Украины на самооборону.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины использовали при вторжении в Курскую область инженерный танк Wiesent немецкого производства на базе танка Leopard 1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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