СМИ: Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ

По данным издания, страны Запада выступают против таких мер, так как беспокоятся, что это приведет к эскалации конфликта. При этом британские министры уговаривают их пересмотреть решение.

Ранее стало известно, что Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

