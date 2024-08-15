СМИ: Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ

Британские власти пытаются убедить союзников разрешить Киеву наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России, сообщает Times.

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По данным издания, страны Запада выступают против таких мер, так как беспокоятся, что это приведет к эскалации конфликта. При этом британские министры уговаривают их пересмотреть решение.

Ранее стало известно, что Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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