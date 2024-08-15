СМИ: Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ
15 августа 202402:02
Британские власти пытаются убедить союзников разрешить Киеву наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России, сообщает Times.
По данным издания, страны Запада выступают против таких мер, так как беспокоятся, что это приведет к эскалации конфликта. При этом британские министры уговаривают их пересмотреть решение.
Ранее стало известно, что Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru