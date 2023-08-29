СМИ: Украина осудила речь Папы Римского о великой России

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что как можно более быстрое начало переговоров между Москвой и Киевом станет лучшим выходом для всех сторон конфликта. В настоящее время Франциск подтверждает свою приверженность мирным переговорам между РФ Украиной и западными странами. Он отмечает, что рано поздно переговоры начнутся, передает «Радиоточка НСН». Франциск также заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав.

