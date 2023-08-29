СМИ: Украина осудила речь Папы Римского о великой России
Украинские политики раскритиковали Папу Римского Франциска за слова о «величии России», пишет издание The Hill. Накануне Папа Римский на Всероссийской встрече католической молодежи призвал ребят не забывать свое «наследие великой России».
По данным издания, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь «империалистической пропагандой».
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что как можно более быстрое начало переговоров между Москвой и Киевом станет лучшим выходом для всех сторон конфликта. В настоящее время Франциск подтверждает свою приверженность мирным переговорам между РФ Украиной и западными странами. Он отмечает, что рано поздно переговоры начнутся, передает «Радиоточка НСН». Франциск также заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru