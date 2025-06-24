СМИ: Премьер Катара убеждал Иран пойти на перемирие

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани поговорил по телефону с властями Ирана, чтобы убедить их принять предложение Вашингтона о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.

Глава МИД Ирана: Соглашение с Израилем о прекращении огня отсутствует

По данным агентства, звонок состоялся по просьбе американского лидера Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить Тегеран пойти на перемирие.

Ранее американский лидер заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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