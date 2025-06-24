СМИ: Премьер Катара убеждал Иран пойти на перемирие
24 июня 202505:33
Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани поговорил по телефону с властями Ирана, чтобы убедить их принять предложение Вашингтона о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.
По данным агентства, звонок состоялся по просьбе американского лидера Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить Тегеран пойти на перемирие.
Ранее американский лидер заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru