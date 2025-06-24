СМИ: Премьер Катара убеждал Иран пойти на перемирие

По данным агентства, звонок состоялся по просьбе американского лидера Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить Тегеран пойти на перемирие.

Ранее американский лидер заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

