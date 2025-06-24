Стало известно, какие льготы положены предпенсионерам в России
Российские предпенсионеры могут рассчитывать на ряд льгот, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерину Стенякину.
Предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. По словам депутата, выплата пособия по безработице для предпенсионера производится в срок до 12 месяцев, и до 24 месяцев при длительном рабочем стаже. Если работу найти не удалось, предпенсионеру может быть назначена досрочная пенсия - на два года раньше.
Кроме федеральных льгот существуют региональные меры поддержки. Предпенсионеры могут иметь льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, лекарств. Также этой категории граждан положены налоговые льготы на имущество на один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Кроме того, предпенсионерам не придется уплачивать земельный налог на участок площадью шесть соток.
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