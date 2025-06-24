Стало известно, какие льготы положены предпенсионерам в России

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. По словам депутата, выплата пособия по безработице для предпенсионера производится в срок до 12 месяцев, и до 24 месяцев при длительном рабочем стаже. Если работу найти не удалось, предпенсионеру может быть назначена досрочная пенсия - на два года раньше.

Кроме федеральных льгот существуют региональные меры поддержки. Предпенсионеры могут иметь льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, лекарств. Также этой категории граждан положены налоговые льготы на имущество на один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Кроме того, предпенсионерам не придется уплачивать земельный налог на участок площадью шесть соток.

Ранее стало известно, что москвичи не смогут получить статус предпенсионера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

