Папа римский увидел в конфликте на Украине столкновение имперских интересов

Папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав. Об этом он сказал в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

По мнению понтифика, в этом противостоянии встретились имперские амбиции не только России, и других империй, которым «свойственно ставить народы на второе место».

Франциск подтвердил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его «образованным человеком».

Папа Римский в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев к переговорам

Конфликт на Украине Франциск считает «третьей мировой войной», по его мнению, она разгорается постепенно, как и две предыдущие.

В конце февраля папа Римский Франциск создал план мирного урегулирования ситуации на Украине. В качестве площадки для переговоров он предложил Ватикан. Целью плана он назвал мир, уважение к культуре и языку и общее сотрудничество между Россией, Украиной и Европой, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаПапа Римский Франциск
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