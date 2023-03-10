Папа римский увидел в конфликте на Украине столкновение имперских интересов
Папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав. Об этом он сказал в интервью швейцарскому телеканалу RSI.
По мнению понтифика, в этом противостоянии встретились имперские амбиции не только России, и других империй, которым «свойственно ставить народы на второе место».
Франциск подтвердил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его «образованным человеком».
Конфликт на Украине Франциск считает «третьей мировой войной», по его мнению, она разгорается постепенно, как и две предыдущие.
В конце февраля папа Римский Франциск создал план мирного урегулирования ситуации на Украине. В качестве площадки для переговоров он предложил Ватикан. Целью плана он назвал мир, уважение к культуре и языку и общее сотрудничество между Россией, Украиной и Европой, передает НСН.
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