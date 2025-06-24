СВР: Сборка сербских боеприпасов для Киева проводится в Чехии и Болгарии

Сборка сербских боеприпасов, которые направляются Киеву, осуществляется в Чехии и Болгарии, сообщает RT со ссылкой на Службу внешней разведки России.

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Там заявили, что производителям в Сербии известны реальные потребители их продукции. Речь идет, в том числе, о ракетах для РСЗО «Град», а также минах.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти приняли решение полностью остановить экспорт боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СВРОружиеУкраинаСербия

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