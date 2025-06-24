СМИ: Обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске
Обломки сбитого беспилотного летательного аппарат Вооруженных сил Украины попали в многоэтажный жилой дом в Красногорске в Московской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Местные жители сообщают о вспыхнувшем пожаре. Тем временем, план «Ковёр» ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево, которые не принимают самолёты на посадку и вылет.
Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты.
До этого российские ПВО сбили три украинских дрона над Москвой и Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru