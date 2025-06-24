Американская ТП заинтересована в подключении банков России к SWIFT

По его словам, данная платформа не находится под полным контролем США, так как она еще и европейская. «Это многострановая инициатива, и мы не можем ничего сделать в одностороннем порядке», - заявил он. Эйджи отметил, что страны Европы должны быть заодно в этом вопросе.

Глава палаты подчеркнул, что в настоящее время диалога между США и ЕС не ведется, так как ситуация в Европе отличается от ситуации в США.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет отключить свыше 20 российских банков от системы SWIFT в рамках очередного пакета санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

