Житель Красногорска пострадал из-за падения обломков беспилотника ВСУ

Его госпитализировали с осколочными ранами рук и ног. Его жизни ничего не угрожает.

Еще один украинский беспилотник сбили над Волоколамским городским округом. Никто не пострадал.

Ранее обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

