Житель Красногорска пострадал из-за падения обломков беспилотника ВСУ

В Красногорске 34-летний мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

МИД РФ заявил о пролете беспилотников ВСУ над Казахстаном при атаках на Россию

Его госпитализировали с осколочными ранами рук и ног. Его жизни ничего не угрожает.

Еще один украинский беспилотник сбили над Волоколамским городским округом. Никто не пострадал.

Ранее обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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