Житель Красногорска пострадал из-за падения обломков беспилотника ВСУ
24 июня 202504:02
В Красногорске 34-летний мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
Его госпитализировали с осколочными ранами рук и ног. Его жизни ничего не угрожает.
Еще один украинский беспилотник сбили над Волоколамским городским округом. Никто не пострадал.
Ранее обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите НАТО
- Глава МИД Ирана: Соглашение с Израилем о прекращении огня отсутствует
- Житель Красногорска пострадал из-за падения обломков беспилотника ВСУ
- СВР: Сборка сербских боеприпасов для Киева проводится в Чехии и Болгарии
- СМИ: Обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске
- США: Иран после ударов не способен создать ядерное оружие
- Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии
- СМИ: Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями
- СМИ: Удары Ирана по авиабазе США в Катаре играют на руку Израилю
- У берегов Франции нашли затонувший при загадочных обстоятельствах корабль
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru