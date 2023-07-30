Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку

Папа Римский Франциск выступил с заявлением о продлении зерновой сделки, сообщают СМИ.

WSJ: Путин отказался обсуждать с Эрдоганом возобновление зерновой сделки

Понтифик выступил с призывом к российским властям. Франциск заявил о необходимости возобновить зерновую сделку.

«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», - сказал он.

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке участия в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на невыполнение российских условий.

В ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Москва за полгода отправила в Африку 10 миллионов тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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