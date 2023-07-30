Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку
Папа Римский Франциск выступил с заявлением о продлении зерновой сделки, сообщают СМИ.
Понтифик выступил с призывом к российским властям. Франциск заявил о необходимости возобновить зерновую сделку.
«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», - сказал он.
Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке участия в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на невыполнение российских условий.
В ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Москва за полгода отправила в Африку 10 миллионов тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru