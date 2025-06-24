СМИ: Удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите НАТО
Многомесячные попытки политиков Евросоюза согласовать позиции по Украине с американским лидером Дональдом Трампом находятся под угрозой срыва, The Washington Post.
Всему виной недавние удары США по Ирану. Некоторые европейские чиновники опасались, что американский президент может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана. Издание пишет, что европейские лидеры будут вести переговоры по поиску решения украинского конфликта, воздерживаясь от обсуждения и упоминания роли Владимира Зеленского, чьи отношения с Трампом были нестабильными.
Ранее стало известно, что президент Украины вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru