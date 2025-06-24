СМИ: Израиль атаковал Иран из-за шанса нанести серьезный ущерб
Израиль решить ударить по территории Ирана не из-за разведданных, которые якобы подтверждали работу Тегерана над ядерным оружием, а из-за предположения об уникальной возможности нанести серьезный ущерб ослабленному Ирану, сообщает Washington Post.
Издание пишет, что осенью 2024 года сотрудники разведки Израиля обсуждали с американскими коллегами информацию о том, что иранские ученые проводили теоретические исследования по теме ядерного оружия. При этом разведка США пришла к выводу, что руководство Ирана не принимало решения о создании ядерного оружия, и придерживалась такого мнения до момента атаки Израиля по Ирану.
Как заявили газете высокопоставленные чиновники Израиля, решение об ударе по Ирану было принято в марте 2025 года, и израильское руководство было готово перейти к действиям вне зависимости от готовности США поддержать их.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru