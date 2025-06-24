В Госдуме считают, что нужно отменить отсрочку для досрочной пенсии педагогов

Соответствующее обращение она направила министру труда РФ Антону Котякову. По мнению парламентария, целесообразно отменить установленную отсрочку выхода на заслуженный отдых для педагогических работников и предоставить право выхода на пенсию по выслуге лет при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.

Отмечается, что отмена отсрочки положительно скажется на качестве процесса образования, так как сохранение работоспособности и мотивации педагогов напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.

Ранее стало известно, что дефицит педагогов связан с низкими зарплатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

