Глава МИД Ирана: Соглашение с Израилем о прекращении огня отсутствует

По его словам, если Израиль прекратит атаковать не позднее 4 часов утра по местному времени, то Тегеран откажется от ударов. Однако окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

