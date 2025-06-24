Глава МИД Ирана: Соглашение с Израилем о прекращении огня отсутствует
24 июня 202504:33
В настоящее время нет соглашения о прекращении огня или военных операций с Израилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.
По его словам, если Израиль прекратит атаковать не позднее 4 часов утра по местному времени, то Тегеран откажется от ударов. Однако окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru