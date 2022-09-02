Разведчик: Зеленский обманул Запад

Он выразил согласие с утверждением о том, что глава государства и генералы страны при принятии важных решений просто пытаются пропиариться в западных СМИ. Риттер назвал попытку Украины организовать наступление — политическим шагом, в котором не было никакого реального смысла. Экс-офицер отметил, что главной целью являлось создание имиджа «сильной» Украины, которую поддерживают западные страны.

При этом Скотт Риттер отметил, что в реальности власти Украины подали Западу ровно обратный сигнал. Об этом свидетельствуют тысячи погибших украинских военнослужащих и раненых при отступлении военных ВСУ.

Напомним, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.

