Три украинских батальона пытаются наступать в Херсоне
Военные Украины пытаются прорваться в Херсон, сообщает Lenta.ru.
Речь идет как минимум о трех батальонах ВСУ с бронетехникой. Несколько десятков танков и боевые машины пехоты «через поля снова пошли в наступление». Однако украинские войска столкнулись с «плотным огнем» артиллерии Воздушно-десантных войск и пехоты.
Кроме того, действия российских военных корректировались с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее, по данным Минобороны РФ, при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях украинская армия потеряла более 560 бойцов, 26 танков и два штурмовика.
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