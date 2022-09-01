Три украинских батальона пытаются наступать в Херсоне

Речь идет как минимум о трех батальонах ВСУ с бронетехникой. Несколько десятков танков и боевые машины пехоты «через поля снова пошли в наступление». Однако украинские войска столкнулись с «плотным огнем» артиллерии Воздушно-десантных войск и пехоты.

Кроме того, действия российских военных корректировались с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, по данным Минобороны РФ, при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях украинская армия потеряла более 560 бойцов, 26 танков и два штурмовика.

