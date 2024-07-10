СМИ: Украина не может нанести России поражение

По его словам, это не зависит от того, какими ресурсами располагает Киев. Эксперт указал, что Россия слишком велика и хорошо обеспечена ресурсами. Также Дэвис указал на мощную военно-промышленную базу РФ.

Аналитик отметил, что Киев должен немедленно обратиться к Москве с намерением прекратить конфликт путем переговоров.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

