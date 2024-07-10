СМИ: Украина не может нанести России поражение
Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем, сообщает National Interest со ссылкой на подполковника США в отставке, аналитика Дэниела Дэвиса.
По его словам, это не зависит от того, какими ресурсами располагает Киев. Эксперт указал, что Россия слишком велика и хорошо обеспечена ресурсами. Также Дэвис указал на мощную военно-промышленную базу РФ.
Аналитик отметил, что Киев должен немедленно обратиться к Москве с намерением прекратить конфликт путем переговоров.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru