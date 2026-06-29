ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области
29 июня 202612:34
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.
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