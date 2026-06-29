ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области

Вооруженные силы России освободили село Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

СМИ: Освобождение Константиновки ВС РФ — вопрос времени

Населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Восток», пишет RT. Ее подразделения продвинулись в глубину обороны противника и освободили территорию.

Ранее армия РФ взяла под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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