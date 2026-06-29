Президент Ирана сообщил о разблокировке $6 млрд активов страны в Катаре
29 июня 202612:04
Юлия Савченко
Часть средств Ирана, находящихся в Катаре, разблокируют и переведут в страну. Об этом сообщил президент республики Масуд Пезешкиан.
Речь идет о $6 млрд из $12 млрд, пишет RT. По словам Пезешкиана, средства будут возвращены в Иран «в соответствии с достигнутыми договоренностями».
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегаран будет использовать разблокированные средства свободно и «любым образом, который сочтет целесообразным».
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