В Турции более 50 туристов попали в больницу с подозрением на отравление

Более 50 туристов госпитализировали с подозрением на пищевое отравление после посещения национального парка Кепрюлю-Каньон в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что в районе Манавгат группа местных туристов прибыла из Коньи на однодневную экскурсию. Путешественники после сплава по реке Кепрючай отправились на обед в одном из туристических комплексов. Позднее у 52 человек появились признаки пищевого отравления.

Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую помощь, всех госпитализированных уже выписали.

Ранее в Астраханской области 26 человек пострадали, один скончался в результате отравления после приобретения продуктов в местном гастрономе «Михайловский».

