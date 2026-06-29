В Турции более 50 туристов попали в больницу с подозрением на отравление
Более 50 туристов госпитализировали с подозрением на пищевое отравление после посещения национального парка Кепрюлю-Каньон в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает агентство DHA.
Отмечается, что в районе Манавгат группа местных туристов прибыла из Коньи на однодневную экскурсию. Путешественники после сплава по реке Кепрючай отправились на обед в одном из туристических комплексов. Позднее у 52 человек появились признаки пищевого отравления.
Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую помощь, всех госпитализированных уже выписали.
Ранее в Астраханской области 26 человек пострадали, один скончался в результате отравления после приобретения продуктов в местном гастрономе «Михайловский».
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